ja mam taki zabytkowy żyrandol w robocie. coś jak na zdjęciu, tylko klosze skierowane w dół. bardzo szybko siadają w nim żarówki ledowe - jedna po drugiej. jaki może być powód? klosze są otwarte, więc raczej się nic nie przegrzewa.

nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jak w tym żyrandolu były żarówki tradycyjne, to też nie miały długiej żywotności.

co może być zrąbane w takim żyrandolu? w końcu to tylko kabelki i Pokaż całość