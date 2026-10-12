Lampy (żarówki) LED ultra efektywne kontra "zwykłe" LED-y. Pomiary i porównanie.
Co lepiej kupić - tanie lampy LED o większej mocy, czy droższe o mniejszej mocy? Czy "żarówki" LED spełniają parametry podawane przez producentów? Teoria, pomiary i wyniki testów. TL;DW: W dłuższej perspektywie te ultra wydajne są bardziej opłacalne (a producenci kłamią).ApageZ
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Komentarze (76)
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Dowodzi to również jak leży i kwiczy poziom nauki i finansowania na polskich uczelniach.
I mówię to jako
Wyniki pomiarów, są zbieżne z tym co producenci deklarują więc uznał wzorzec za właściwy dodając poprawkę +-10%. Zasilanie maił stałe na poziomie równym 230V.
Oglądałeś cały film, czy tylko wybrane fragmenty naciskając strzałkę w
To jaki sens mają takie "testy" jak nie masz odpowiedniego sprzętu do wykonania pomiarów?
@nonofyour-bussines: czyli po tym jak użyjesz młotka to zmieszane, zmieszane ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
A po latach wyszło że w sumie te żarówki kosztują tyle co z żarnikiem, świecą latami i zużywają prądu co kot napłakał. No kto by się spodziewał
https://allegro.pl/listing?string=cri%2097&miejsce-wysylki=polska&stan=nowe&zestawy-produktowe=nie-pokazuj-zestawow
@Morf: Ale są mniej efektywne energetycznie, więc jest to swojego rodzaju kompromis. LEDy z wysokim CRI stosujemy gdy jest to istotne np. gdy ważne jest niezakłócone rozpoznawanie kolorów (przy lustrach do makijażu, miejscu pracy etc.). Natomiast LEDy wysokoefektywne w miejscach gdzie światło jest używane najczęściej i wysoka efektywność przyniesie największe oszczędności.
https://www.castorama.pl/zarowka-led-diall-filament-gls-e27-470-lm-2700-k/5059340195292_CAPL.prd
https://www.castorama.pl/zarowka-led-diall-a70-e27-1521-lm-2700-k-dim-3-szt-/5059340195919_CAPL.prd
Gwarancja producenta 5 lat
@jazwierzak: To jest niezły sposób. Miałem kiedyś segregator, do którego wkładałem wszystkie paragony z nowych sprzętów które miały gwarancję - z podziałem na rok jej zakończenia. Raz do roku usuwałem nieaktualne paragony. To nawet nie było kłopotliwe, a czasem się przydawało.
Teraz większość zakupów niestety robię online, więc nie mam już takiej potrzeby, ale jeżeli kupuje się
@Futsalista_cisowianka: Tak, oczywiście. Miałem na myśli to, że teraz nie kolekcjonuję fizycznych paragonów. Jeżeli potrzebuję coś zareklamować, to w kilka sekund znajduję zakup w mailach.
nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jak w tym żyrandolu były żarówki tradycyjne, to też nie miały długiej żywotności.
co może być zrąbane w takim żyrandolu? w końcu to tylko kabelki i
Efekt jest taki, że żarówki siedzą sobie cały czas zanurzone w tym tyglu i tylko coraz bardziej go podgrzewają, aż do momentu, kiedy ustali się równowaga między ilością ciepła dostarczonego przez żarówkę i usuniętego przez
@mocten: Sprawdziłbym instalację elektryczną. Mało prawdopodobne jest, aby wszystko co kupujesz było wadliwe.
@ApageZ: Podejrzewam że przyczyną jest napięcie podwyższone przez fotowoltaikę oraz skoki napięcia charakterystyczne dla wsi.
A poza tym ileż to firm przejechało się na tych "oszczędnościach", energia bierna pojemnościowa jest 2x droższa od czynnej a takie oświetlenie LED zazwyczaj żre pojemnościówkę jak kot ryby.