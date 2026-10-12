Branża w zapaści. Polscy meblarze tną tysiące etatów
Dużo firm kończy swoją działalność po cichu. Ale są też większe podmioty z ugruntowaną historią, które poddają się w tejCecebumbum
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Dużo firm kończy swoją działalność po cichu. Ale są też większe podmioty z ugruntowaną historią, które poddają się w tejCecebumbum
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Komentarze (78)
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a co do artykułu to w Polsce recesja jest już z nami, ludzie mają problemy ze znalezieniem pracy, wiele osób oszczędza. Mało kto już zamawia meble czy czyni jakieś większe inwestycje domowe.
Ale tutaj idzie chyba o firmy robiące meble seryjne a nie chooop pod zamówienie
@PietroPawlo: docinanie formatek na kuchnię leci z tego samego programu. Dalsza obróbka jest różna - od w pełni zautomatyzowanej, przez przekładanie materiału do półręcznej (narzędzia przyśpieszające prace - ustawione wcześniej wielowrzeciona itp). No i na końcu pakowanie.
No może frezarkę i lakiernię trzeba mieć, żeby robić te fronty pochlapane ICA z MDFu. Ale nie wiem
@jozek99: Rozwiń temat w kontekście powiązań polskiej produkcji z niemiecką gospodarką. Mają to wszystko przekierować na ciebie a ty utrzymasz miejsca pracy płacąc czy jak? Czy po prostu "tak ma być" i koniec? XD
@Monsanto93: tylko? :) ja w zeszłym tygodniu dostałem termin z montażem na marzec
kilka sklejek połapanych kołkami i jeb 50 000 zł za kuchnie
są też tanie meble gów..nej jakości
lub jeszcze gorszej jakości powszechnie opisywane jako wysokiej jakości - ikea (wióry klejone szwedzką śliną)