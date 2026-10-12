Sprawcy podpalenia stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani w Niemczech
Dzięki ustaleniom funkcjonariuszy zidentyfikowano dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink. Dziś obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez niemieckie służby na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Oczekują na przekazanie stronie polskiejsmutny_kojot
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Komentarze (24)
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powodzenia przy starlinkach V3 z komunikacją laserową między sobą
@eSUBA94: starlinki mają komunikację laserową między sobą już od jakichś 5 lat...
te 5 lat temu to były tylko w martfych strefach na cele misji kosmicznych np. orbita polarna i tam misja
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