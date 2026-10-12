Polak w UK kierował siatką zajmującą się torturowaniem małp na zamówienie.
30-letni Bartosz Poklek, Polak mieszkający w Londynie, został skazany przez brytyjski sąd na 3 lata i 3 miesiące więzienia za kierowanie międzynarodową siecią rozpowszechniającą nagrania przedstawiające torturowanie i zabijanie małp. Zwierzęta przebierano za ludzkie niemowlęta.Nupharizar
- #
- #
- #
- #
- #
- 110
- Odpowiedz
Komentarze (110)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Nie mówię, że on nie powinien pójśc do więzienia ale spójrzcie na ten ryj nieskalany myślą - prawdopodobnie upośledzenie w stopniu lekkim. Już k---a wierzę, że to twórca międzynarodowej siatki
@obibokaleksandrowski: No a co ty myślisz że każda siatka przestępcza to są ludzie mądrzy, sprytni itd? Gangusy wszelkiej maści to zazwyczaj dno intelektualne i wygrywają tylko argumentem siły.
@sylwke3100: Gdyby tak było to by ich policja wyłapywała w tydzień. Może nie rozwiązują całek w wolnych chwilach, ale sposób w jaki żwykle mają wszystko zorganizowane pokazuje że coś tam w głowie jednak mieć trzeba.
Komentarz usunięty przez moderatora
@Spring90: Pdf to wykorzystanie dzieci. Nie możesz sobie pod to podciągać znęcania nad małpami bo to zupełnie coś innego.
@Spring90: Stosunkowo niedawno chłop wyruchał strusia, także sky is the limit.
A tak poza tym to czasem mi wstyd, że jestem człowiekiem.
Warto się zapoznać. W skrócie: istnieją całe internetowe społeczności ludzi, zwyroli, których interesuje jedynie sadyzm, destrukcja, nihilizm. 764 działa tak, że werbuje dzieci np w Robloxie czy Minecrafcie. Placi im w walucie gierki za fotki, początkowo niewinne ale z czasem coraz bardziej wstydliwe. Potem pojawia się szantaż, że dzieciak ma się ciąć, męczyć zwierzęta czy robić inne niefajne rzeczy. Bardzo niefajne. Im głębiej się w
Komentarz usunięty przez moderatora