Ogólnie to czapa za takie coś i czapa dla tych co to kupowali. Robił za słupa to i dla jego przełożonych, dostarczycieli małp również czapa winnna być. Ogólnie nie wiem jakim psycholem trzeba być by takie coś o---------c. Żaden lekarz czy resocjalizacja tu nie pomoże. Ps. Przebieranie ich za niemowlęta bym pod pdf podciągnął