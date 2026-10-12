@SiwyBis: Po tygodniu nie było by żadnej wojny

Nie doceniasz ruskich strategów z KGB czy co oni tam teraz właściwie mają. Bo oni byli przygotowani na ban na Europę dlatego przed wojną chodzili w politykę z Chinami, Indiami czy choćby Koreą Północną. To Europa nie była przygotowana do zbanowania ruskich bo albo ciągną gaz albo robią politykę a niektóre kraje dalej nie są, bądź wręcz nie planują.