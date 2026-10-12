Finlandia chce niemal całkowicie ograniczyć możliwość podróżowania Rosjan do UE
Finlandia chce, aby izolacja Rosji przestała dotyczyć głównie gospodarki i politycznych elit, a zaczęła znacznie szerzej obejmować możliwość podróżowania zwykłych obywateli Rosji.Grymas1000lecia
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Komentarze (129)
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Nie doceniasz ruskich strategów z KGB czy co oni tam teraz właściwie mają. Bo oni byli przygotowani na ban na Europę dlatego przed wojną chodzili w politykę z Chinami, Indiami czy choćby Koreą Północną. To Europa nie była przygotowana do zbanowania ruskich bo albo ciągną gaz albo robią politykę a niektóre kraje dalej nie są, bądź wręcz nie planują.
dawno temu powinni mieć bana
i najważniejsze - ruscy nie powinny mieć o to problemu bo przecież do zginęłej eruopy nie latają bo tu niczego nie ma....prawda?