De facto to nie prezes UKE będzie wydawał decyzję, a jakiś podległy mu urzędas. Prezes będzie się pod nią tylko podpisywał.

Czyli niekompetentny, niewykfalifikowany podległy politykowi urzędnik będzie np. decydował czy wasz wpis podlega pod Art. 256, co jest obecnie zarezerwowane dla władzy sądowniczej.

To jest nic innego jak próba przejęcia władzy sądowniczej przez polityków.



Jak to się kończy, widzieliśmy chociażby ostatnio przy sprawie Horny-Rzecznik.