Cenzura w internecie. Analiza ustawy o blokowaniu treści przez UKE i KRRiT
Nowe przepisy pozwolą prezesowi UKE i przewodniczącemu KRRiT wydawać decyzje o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Jeśli usunięcie treści okaże się niemożliwe, do specjalnego rejestru będzie można wpisać całą domenę, a dostawcy internetu zostaną zobowiązani do zablokowania do niej dostępu.wigr
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Komentarze (14)
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Czyli niekompetentny, niewykfalifikowany podległy politykowi urzędnik będzie np. decydował czy wasz wpis podlega pod Art. 256, co jest obecnie zarezerwowane dla władzy sądowniczej.
To jest nic innego jak próba przejęcia władzy sądowniczej przez polityków.
Jak to się kończy, widzieliśmy chociażby ostatnio przy sprawie Horny-Rzecznik.
Po wyborach rozpatrzy :)
O ile wiem polska policja nie ma możliwości prawnych do zawierania umów międzynarodowych z tymi serwisami. Czyli to na pewno jest jakaś oszukańcza strona, oficjalna to chyba policja.gov.pl?
A facebooka to w sumie w całości od wczoraj niech zablokują.
Rodzice komuniści wam wmówili, że cenzura to świetna rzecz czy sami do tego doszliście?
Poważnie pytam.
Układamy całe społeczeństwo pod dolne 2%. 2%, które powinno być trzymane w pokoju ze ścianami z poduszkami, ale zamiast tego zamieniamy cały kraj pod nich.