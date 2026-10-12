Polskie wojsko kupowało tanie opatrunki z Chin. Badania wykazały brak sterylnośc
Badania wykazały, że chińskie opatrunki kupowane na potrzeby Wojska Polskiego nie spełniają wymogów sterylności, a skala pozostaje niejasna - pisze portal Onet.plbeconase
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Komentarze (38)
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Załatwiał zapewne czyjś instruktor narciarstwa? I kosztowały 100x tyle co na wolnym rynku? :)
No i oczywiście - nikt nie jest winny i wszystko odbyło się "zgodnie z procedurami"?
Do czasu, aż się dowiemy kto jest informatorem/zgłaszającym.
Informatorem/zgłaszającym jest... Pewnie nie zgadniecie.... Polska mała firma produkująca... A jakżeby inaczej, opatrunki!
@ragnarok-asgartus: No i co z tego?
Bez powodu nie wycofano by całej partii.
@Ogau: Często się wycofuje towar "na zaś"
@Drapichrustpospolity: Też miałem farmę minusów jak napisałem, że za kilka lat wzburzone Wykopki będą dziwiły się jak były marnotrawione pieniądze w wojsku.