Ile to minusów zawsze zbieram, jak piszę, że w WP idą większe wały niż w NFZ. Naiwni jesteście. Wzięto pokoleniowe pożyczki i kolejne rodziny się dorobią, bo dlaczego miałoby być inaczej tym razem? Przecież KPO, Covid, lekarze, górnicy itp. wszędzie uprzywilejowane grupy społeczeństwa, a ty, szaraku, na to zapieprzaj. Wystarczy, ze w telewizji powiedza kilka razy jaką to potęgą nie jesteśmy i już wszyscy sraja wyzej niz widzą.