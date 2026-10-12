Niestety stracili swoją tożsamość (jako tania alternatywa dla flagowców) i zostali "Oppo z innym logiem" - samo Oppo realnie zabiło tą markę, nie mając na nią pomysłu.

Z drugiej strony sami trochę konkurują ze sobą. Jest Oppo (niby drogie, flagowe) jest Vivo (ten sam segment i często bardzo podobny sprzęt) jest tanie Realme... i Oneplus który sam nie wie gdzie się w tym wszystkim odnaleźć (mógłby być fajny mocny średniaka jak Poco). Pokaż całość