OnePlus żegna się z Polakami. Koniec marki na naszym rynku
OnePlus żegna się z Polakami. Popularna marka smartfonów zwija interes w Europie. Nowych modeli już nie będzie.ochucki
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OnePlus żegna się z Polakami. Popularna marka smartfonów zwija interes w Europie. Nowych modeli już nie będzie.ochucki
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Komentarze (44)
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Niemniej jednak sposób porzucenia rynku typowo chiński, bez żadnych zapowiedzi ani informacji stopniowo zmniejszali dostępność urządzeń i akcesoriów, ludzie dostawali kupony których nie mogli wykorzystać itp. historie, komunikacja
Ten model faktycznie był nieudany, dlatego nie ma kontynuacji zauważ.
Z drugiej strony sami trochę konkurują ze sobą. Jest Oppo (niby drogie, flagowe) jest Vivo (ten sam segment i często bardzo podobny sprzęt) jest tanie Realme... i Oneplus który sam nie wie gdzie się w tym wszystkim odnaleźć (mógłby być fajny mocny średniaka jak Poco).