kumpel po wypadku spadochronowym ma uszkodzony kręgosłup i takie nerwo-bóle na które, praktycznie nic nie działa poza lekami, które są takimi pacanami jak anestetyk. Wciągnął się do eksperymentalnego leczenia, wylosowało mu się placebo o czym bardzo szybko każdy wiedział :D.

3 dniowy pobyt w szpitalu i kolejno wlewy dawali, potem kazali ludziom wstawać i funkcjonować to przy pewnym ruchu zawsze go składa z bólu co sprawdził i odpłynął XD żeby było śmiesznie Pokaż całość