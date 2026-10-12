Placebo, nocebo, ból - jak umysł potrafi oszukać ciało i mózg? | prof. Przemysław Bąbel
Placebo potrafi więcej, niż nam się wydaje. U chorych na Parkinsona nawet pozorowana operacja może poprawić sprawność ruchową i zwiększyć poziom dopaminy. Jak to możliwe? Naukowcy badają niezwykłą siłę naszego mózgu, ale też granice efektu placebo.koral_koloru_koralowego
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
3 dniowy pobyt w szpitalu i kolejno wlewy dawali, potem kazali ludziom wstawać i funkcjonować to przy pewnym ruchu zawsze go składa z bólu co sprawdził i odpłynął XD żeby było śmiesznie
Czyli w dobrych warunkach sam mózg człowieka jest w stanie zrobić to co lek. A wiara jest takim czymś co może działać na człowieka jeszcze silniej niż placebo. Bo ono też przecież opiera się na