Fitch prognozuje jeszcze większą dziurę budżetową
Fitch przewiduje, że deficyt budżetowy utrzyma się na wysokim poziomie 7,3 proc. PKB w 2026 r., a w 2027 r. zmniejszy się jedynie do 7,1 procnickjuzmam
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Fitch przewiduje, że deficyt budżetowy utrzyma się na wysokim poziomie 7,3 proc. PKB w 2026 r., a w 2027 r. zmniejszy się jedynie do 7,1 procnickjuzmam
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Komentarze (21)
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@Pawel993:
S--------y antypolskie.
@beconase:
I Konfederację, która nie miała okazji rządzić.
Cały czas nas zadłuża nie rozwiązują realnych problemów, za to tworzą kolejne sztuczne konflikty i dalej polaryzują społeczeństwo.
A co najgorsze z roku na rok doprowadzają gospodarkę do coraz większej stagnacji.
Nie chcemy ciąć wydatków https://wykop.pl/link/8027503/polacy-maja-dosc-rozdawnictwa-ale-wlasnych-swiadczen-nie-oddadza
a podatki obniżamy, np VAT na paliwo
Musi się to skończyć większym deficytem. Cudów nie ma.
Polacy mają dość rozdawnictwa. Ale własnych świadczeń nie oddadzą
szok
niedowierzanie