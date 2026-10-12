Przechodziłem przez tą procedurę (oczywiście znacznie tańszym autem). Nie jest tak prosto jak tutaj piszą. Ja jak wpadłem w dziurę to się odbiłem głową od podsufitki. Felga jak jajo, amor pneumatyczny wyrzygał olej itp... Najpierw przeboje z policją, potem z zarządcą drogi, potem z ubezpieczalnią a na końcu i tak wszystko do sądu poszło. Oczywiście wypłacili fajnie, ale to na pewno nie jest droga dla przeciętnego obywatela który wiedzę o świecie opiera Pokaż całość