"Wjechał McLarenem w dziurę na drodze. Gminie nie wystarczyło pieniędzy z ub..."
"450 tys. zł tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin kierowcy McLarena. Jego samochód wjechał w głęboką dziurę znajdującą się na gminnej drodze. Dobrowolne ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające."paramedix
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Komentarze (57)
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- Powiedz mi przyjacielu. Jak się sprawuje ten twój samochód? Dobry on chociaż, czy nie bardzo? Bo jak tak patrzę po ulicach, to jednak mało ludzi się decyduje żeby go kupić.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.warta.pl/korpo/artykul/mclaren-jak-wazna-jest-odpowiednia-suma-gwarancyjna-oc/
Chyba komuś tu interes nie szedł :)
Podbij na priv, ogarnę ci to szybciutko ;)