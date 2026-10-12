15-latek na hulajnodze potrącił 3-letnie dziecko
Miał 15 lat i jechał hulajnogą elektryczną w Gorzowie Wielkopolskim. Na chodniku potrącił 3-letniego chłopca, który wymagał pomocy medycznej i trafił do szpitala. Policja ustaliła, kto udostępnił nastolatkowi pojazd. Konsekwencje okazały się dotkliwe.krytyk1205
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Komentarze (52)
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@Boobees:
skoro pokazuje sie codziennie, jak mozna bezkarnie olewac przepisy drogowe w przypadku pojazdow typu samochod, czy ostatnio nawet motorower/motocykl, to wiesz... sami sobie wychowaliscie ta bezkarnosc, jadac codziennie 10-20km/h ponad dopuszczalna predkosc... parkujac gdziebadz, itd...
@3mortis: ale rower porusza się siłą mięśni. Patrząc co się odwala na drogach to zagrożeniem są głównie poruszający się pojazdami z silnikami. Masa urządzenia, prędkość (pęd) powodują większe zagrożenie.
Jedyne co proponują to jakieś śmieszne przepisy o hamowniach i zakazie sprzedaży które zapewne nic nie zmienią. Zakaz jazdy po chodniku i ścieżkach ustrojstwem z silnikiem a za złapanie przepadek + potężna kara.
@sirdam: Chyba za twoich czasów, moje dziecko dwa lata temu zdawało. Oprócz sporej ilości przepisów i znaków, był też plac manewrowy. Ogólnie na całą klasę, to 5 czy 6 osób nie zdało.