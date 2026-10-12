Oczywiście problem od lat znany i już trudno zliczyć ofiary ale nadal nic z tą patologią nie zrobiono. Strach iść z dzieckiem bo non-stop jakiś bezmózg, głównie nastoletni, zap*erdala 30-40km/h po chodniku.



Jedyne co proponują to jakieś śmieszne przepisy o hamowniach i zakazie sprzedaży które zapewne nic nie zmienią. Zakaz jazdy po chodniku i ścieżkach ustrojstwem z silnikiem a za złapanie przepadek + potężna kara.