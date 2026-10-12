Chińskie samochody nagrywały żołnierzy. Przechwyciły nawet kody do bram
Afera w Norwegii. Okazało się, że tamtejsza armia wynajmuje chińskie auta elektryczne, które nagrywały żołnierzy podczasstarnak
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Afera w Norwegii. Okazało się, że tamtejsza armia wynajmuje chińskie auta elektryczne, które nagrywały żołnierzy podczasstarnak
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Komentarze (26)
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Dz.Urz.MON.2020.94
Drugim jest Polska.
@EmDeCe: tak jasne już widzę jak Chiny wjeżdżają czołgami na teren Polski xD
@EmDeCe: I takie rady od typa z post sowieckiego kraju który ledwo co dopiero ma jakieś marki własne i eksport poważniejszy. Polaki nie pojmą długo jak taki interes globalny działa i na jakim stopniu złożoności. Wiecznie te głupie gadanie o wrogach itd. Identycznie od lat o Niemcach - Polaki nie rozumieją że