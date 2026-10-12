Jak można jeździć autem które cię nagrywa. Cringe jak uj. Ja se kupuje Skodę fabie za 5k jeżdżę 2 lata bez jednej wizyty u mechanika a jak się rozwalę/zacznie się sypać to zlomuje i kupuje następna. Nigdy nie zarabiałem na samochód więcej niż miesiąc a miałem już kilka fur w życiu. Nawet jak raz się rozwaliłem to zawołałem lawetę zezlomowalem w 24h i nikt nic nie wiedział a tak auto samo by Pokaż całość