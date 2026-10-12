Najpierw metal, teraz woreczki z białym proszkiem. Rolnik boi się o krowy
Rolnik z Podkarpacia, który wcześniej znalazł w swojej kukurydzy metalowe pułapki, dokonał kolejnego niepokojącego odkrycia. Ktoś przywiązał do łodyg roślin małe woreczki z białą substancją. Podejrzewa, że może to być trucizna. Obawia się, że gdyby trafiła do kiszonki, mogłaby zaszkodzić jego krowombartlomiej-babuska
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Komentarze (35)
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Chyba, że to jakiś nowobogacki co mu przeszkadzają krówki, świnki, kurki, pola jak zwiał z miasta. To jeszcze gorzej ( ͡º ͜ʖ͡º)