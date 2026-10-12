Ciekawe co siedzi w głowie takiego głąba co takie rzeczy rozwiesza w kukurydzy. Coś tam musi być coś bardzo nie tak, jak się komuś chce w takie rzeczy bawić.

Chyba, że to jakiś nowobogacki co mu przeszkadzają krówki, świnki, kurki, pola jak zwiał z miasta. To jeszcze gorzej ( ͡º ͜ʖ͡º)