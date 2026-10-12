Smyk i Biedronka wycofują ze sprzedaży plastikowe noże i tasaki na Halloween
Sieci sklepów Smyk oraz Biedronka podjęły decyzję o wycofaniu ze sprzedaży akcesoriów z asortymentu halloweenowego, zawierających motywy imitujące niebezpieczne narzędzia - podaje RDC.plkubaowo
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Komentarze (141)
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@Hardporecorn: Masz rację - od zabawy w kuchnie, można zostać psycholem, albo co gorsza kucharzem.
(Darth Vader)
@tumiwisizm: w ogóle zakazać sprzedazy. Abonament na noże.
co tu się...
@NieZnamLoginu1234: dźgają cały czas, tylko media nie pisały o każdej jednej sprawie, bo nikt by nie zwrócił uwagi. A teraz się to klika, więc jest dużo więcej taki newsów. Samych ataków pewnie jest podobnie (to by musiała policja statystyki wrzucić)