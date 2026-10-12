Zorganizowana akcja policji i wojska. Cel? Ukarać mnie za wszelką cenę.
Żądają ścigania i ukarania mnie za coś, czego nie zrobiłem. Oficerowie wojskowi i policyjni oszaleli? Chcą karać nawet bez rozprawy! Kłamią w zawiadomieniu, w zeznaniach i przed sądem. Czy zostanę skazany w Radomiu? Jeśli masz ochotę i możliwości, to możesz wesprzeć audyt finansowo na: https://suppialdi7x
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Komentarze (98)
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Czy w tym kraju, da się wygrać w sądzie bez prawników za grube tysiące i kasacji kolejnych absurdalnych wyroków?
20 gospodarka świata, a instytucje działają jak w krajach trzeciego świata.
@geringxes: To są akurat wojskowi. Samo skazanie może ich pozbawić uprawnień emerytalnych, ale muszą chyba zachodzić pewne warunki:
z mundurowymi burkami trzeba krótko
Komentarz usunięty przez autora
Lubiłem kiedyś chłopa, ale ostatnio widać, że ludzie się przyzwyczaili się do jego kontentu, bo za wszelką cenę stara się sam eskalować, żeby stworzyć coś nowego i jeszcze mocniej dokręcać śrubę.
Nawet jak jakiś wiejski cieć-chłopek-roztropek jest dla niego miły i jedynie prosi, żeby nie filmował, to zamiast po prostu powiedzieć "nie" ewentualnie wezwać przełożonego i na nim się wyżywać, to wchodzi w agresywną polemikę i celowo ośmiesza i eskaluje
@MarciNo75: no właśnie audytor do takich co są mili audytor też jest miły. I może jak sam możesz się domyślić chodzi o to, że ochroniarze bezrefleksyjnie starają się "wykonywać rozkazy"
Dobrze wiedzą, że jeśli trafią na patusa w sędziowskiej todze to wystarczy, żeby skazać. Tak jak było z dyspozycyjną sędzią Iwoną Konopką, która skazała Daniela Kloca, choć już wtedy były znane dowody jego niewinności i matactw policji.