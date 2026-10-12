Niepopularna opinia:

Lubiłem kiedyś chłopa, ale ostatnio widać, że ludzie się przyzwyczaili się do jego kontentu, bo za wszelką cenę stara się sam eskalować, żeby stworzyć coś nowego i jeszcze mocniej dokręcać śrubę.

Nawet jak jakiś wiejski cieć-chłopek-roztropek jest dla niego miły i jedynie prosi, żeby nie filmował, to zamiast po prostu powiedzieć "nie" ewentualnie wezwać przełożonego i na nim się wyżywać, to wchodzi w agresywną polemikę i celowo ośmiesza i eskaluje Pokaż całość