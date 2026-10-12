a ci debile zamiast obciąć wyceny, żeby WSZYSCY lekarze zarabiali mniej to założyli cap max zarobków na tych lekarzy którzy robili ponad normę i trzymali ten system w kupie



oszczędność dla NFZ wskutek tej ustawy? 0 zł

korzyść dla pacjenta wskutek tej ustawy? 3x dłuższy czas oczekiwania na wizytę



wizytę za 100 dni za pół roku będziecie wspominać z nostalgią, jak będziecie czekać na nią 300 dni