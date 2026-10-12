Wizyta za 100 dni. Porażające dane, kolejki coraz dłuższe
Wskaźniki raportu NFZ za drugi kwartał 2026 wykazały wzrost liczby pacjentów z pilnym skierowaniem do rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii i fizjoterapii ambulatoryjnejfreedomseeker
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Komentarze (25)
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Na 100 pracujących będzie 55–60 emerytów. I coraz więcej obcych.
Najpierw jednak osłabili mężczyzn i rodzinę.
W latach 50. XX wieku przeciętny obywatel Polski miał około 25 lat. Społeczeństwo było młode, dynamiczne, mimo rosyjskiej niewoli pełne energii. Za 30 lat przeciętny Polak będzie miał ponad 52 lata.
Mamy
Prawie 4 miesiące czekania na fizjoterapię, a potem zdziwienie, że ludzie trafiają do lekarza, kiedy problem jest już konkretnie r-------y. Więcej dostępnych badań i specjalistów oraz lepsza organizacja leczenia, bo samo reformowanie systemu na papierze g---o daje.
oszczędność dla NFZ wskutek tej ustawy? 0 zł
korzyść dla pacjenta wskutek tej ustawy? 3x dłuższy czas oczekiwania na wizytę
wizytę za 100 dni za pół roku będziecie wspominać z nostalgią, jak będziecie czekać na nią 300 dni
No czyli stabilnie od lat.
Popatrzmy na terminy NFZ (w trybie zwykłym, nie pilnym) w Mazowieckim:
- Rezonans - od 11 dni
- Kolonoskopia - od zaraz
- Tomografia - od zaraz