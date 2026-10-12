Atak owczarka belgijskiego w lesie: ranna 15-latka
Po skończonym spacerze w lesie, właściciel przed wejściem odpiął psu smycz i zdjął kaganiec. Pies zniknął z pola widzenia i zaatakował spacerującą dziewczynkę. Właściciel "myślał", że nikogo nie ma w pobliżu...stop_agresji_psow
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Właściciel odbezpieczył b--ń i wystrzelił kilka razy w losowym kierunku. Akurat postrzelił spacerującą dziewczynę.
Przecież to właśnie tak nieodpowiedzialne zachowanie. Pewnie dostanie za to w porywach 500 zł mandatu.
@lojawyk: Pamiętaj, że jeśli powie, że myślał, że dziewczynka jest dzikiem, zostanie uniewinniony, a dziewczynka dostanie zarzuty utrudniania polowania. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tekst w stylu: on jest lagodny… to najglupsze co mozna uslyszec.
Komentarz usunięty przez moderatora