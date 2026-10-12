Ostatnio poszliśmy z dziećmi do lasu, żeby odpocząć od ludzi. Nagle podbiegł do nas pies, pies bydle, bo jego wielkości nie potrafię inaczej opisać. Bez smyczy, bez kagańca i bez właściciela. Ciśnienie 200, dzieci w panice, a właściciel przyszedł po kilku minutach powiedzieć, że puszek nie gryzie.... ¯\(ツ)/¯ tośmy odpoczęli...