UOKiK znów uderza w banksterkę: 150 mln zł kar za ukryte podwyżki opłat
Bank musi jasno określić, kiedy, co i w jakim zakresie może zmienić w obowiązującej umowie. Konsument powinien znać te zasady już przy jej podpisywaniu.Kk_account
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Komentarze (12)
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150 milionów. To jest żart.
Zysk netto grupy Erste Bank Polska w II kwartale 2026 r. wzrósł do 1.173 mln zł z 1.018 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 11,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1.054,3 mln zł.. Te 80 baniek to ich zaboli, że ho, ho, ho.
Zwykłe złodziejstwo za przyzwoleniem każdego rządu i nas samych.
Chyba, ze sie mylę i tym oszukany zostaną zwrócone te pieniadze.