Potężne uderzenie UOKIK. Nie wiem, jak banki podniosą się po tym ciosie.



150 milionów. To jest żart.

Zysk netto grupy Erste Bank Polska w II kwartale 2026 r. wzrósł do 1.173 mln zł z 1.018 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 11,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1.054,3 mln zł.. Te 80 baniek to ich zaboli, że ho, ho, ho.