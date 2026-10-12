News o spadku ilości ruskich trolli po ataku na Yandek to Fake News.
Eurodeputowany nie podał żadnego źródła na swoją tezę ani informacji skąd pochodzą dane na wykresie. A w samej treści wręcz napisał jeśli to prawda. Sam wykres wygląda dziwnie, jakim cudem 11 października pokazuje dane z 15 października?TheMan
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Komentarze (93)
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Nie bez powodu w badaniach naukowych tworzy się kontrolne grupy którym daje się cukierka zamiast leku, aby zobaczyć jakich to ozdrowień nie doznają myśląc że biorą lek.
Jakis koleś na konferencji mówił że spadek botów w Internecie bo atak na centra. Kraj idiotów.
@BohunChleba: To silniczek na całego.
Ale spalonej serwerowni w 2 dni nie odbudują, można poczekać i sprawdzić, czy wykres będzie dołował np za tydzień :)
Póki co nie wiadomo, wiadomo tyle, że spadła liczba botów. A ile dodatkowo będzie w tym troll kont, czas pokaże
Boss OSTATECZNY
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