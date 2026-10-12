JPRDL. Ludzie - wy naprawdę sądziliście, że trole to VMki muszą mieć w Rosji? W Yandeksie? JPRDL. Niby ludzie wiedzą o vpn o chmurach, ale nie - ruscy, jako jedyni na świecie, z nich nie korzystają, żeby później mirki pisały, że oto przestali widzieć tych których akurat nie lubią