Właśnie dokładnie takie odklejone lewackie debilki wyniesione na piedestał i stawiane za wzór, są PRZYCZYNĄ upadku białej cywilizacji Europy.

One są jak bakteria, dobrze im sie zyje na koszt reszty pracujących i tworzacych ten bezpieczny świat, aż ich będzie za dużo i choroba pokona zdrowy organizm.

To niesamowite jak się patrzy na ten jajowaty łeb i od razu widac że brakuje po prostu zdrowego rozsądku. A to coś jeszcze dostaje od urzedasów Pokaż całość