Jak Olga Tokarczuk nie udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej". Wydawnictwo: pytania
Adam Pantak z "Rzeczpospolitej" wysłał listę 25 pytań do pisarki. Dostał odpowiedź, że pytania są za bardzo zaczepne i wywiadu nie będzie. Pytał o użycie AI przy pisaniu i nadmierną liczbę metaforKubaGrom
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Komentarze (51)
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I to zabolało "wielką" pisarkę.
One są jak bakteria, dobrze im sie zyje na koszt reszty pracujących i tworzacych ten bezpieczny świat, aż ich będzie za dużo i choroba pokona zdrowy organizm.
To niesamowite jak się patrzy na ten jajowaty łeb i od razu widac że brakuje po prostu zdrowego rozsądku. A to coś jeszcze dostaje od urzedasów