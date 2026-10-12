Z drugiej strony ten sam Samsung od dobrych czterech lat odgrzewa tylko kotlety i różnice w ich smartfonach to na ogół lekka kosmetyka z zewnątrz i nowszy procesor... tyle.

Wiadomo, częścią problemu są teraz drożejące podzespoły, ale myślę, że zwyczajnie wiedzą, że na początku 2027, gdy wypuszczą nowe serie urządzeń, znowu będzie odgrzewany kotlet i prognozy pewnie mają takie, że ludzie już przestaną się na to nabierać.