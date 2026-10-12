Samsung tnie produkcję smartfonów o 30%; przez ceny pamięci RAM
Wyobraź sobie firmę, która produkuje podzespoły, sprzedaje je swojemu własnemu działowi smartfonów, a potem patrzy, jak ten tonie pod ciężarem rachunków. Brzmi jak surrealistyczny żart księgowych, ale właśnie taka jest obecna rzeczywistość w Seulu. Koreański gigant bije giełdowe rekordy wszech czasóFXMAG
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Komentarze (44)
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Wiadomo, częścią problemu są teraz drożejące podzespoły, ale myślę, że zwyczajnie wiedzą, że na początku 2027, gdy wypuszczą nowe serie urządzeń, znowu będzie odgrzewany kotlet i prognozy pewnie mają takie, że ludzie już przestaną się na to nabierać.
Tak czy siak jednym i drugim życzę, by obili sobie buźkę i się trochę obudzili, bo telefony od Chińczyka już niestety nie tyle ich dogoniły,
Poniekąd takie działanie jest wymuszane tym, że jak twoja firma tego nie zrobi to zrobi to konkurencja.
Inna kwestia, że masa ludzi dziś wyśmiewa i nie szanuje zawodów w przemyśle
@kill15you: tego bym nie byl taki pewien, jest jeszcze mase pracy do zautomatyzowania, mocy jest potrzebne od groma
Tak już jest jak się koncentrujesz na sprzedaży chłamu. Kiedy cena pamięci wstrzeliła, nagle okazało się, że to co sprzedajesz z minimalną marżą za 600zł przynosi straty. Niespodzianka.
Podobnie jest z producentami laptopów. HP zaliczyło -30% R/R