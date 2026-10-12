Pierwszy raz od 100 lat na rynku pracy nie potrzeba absolwentów
Sztuczna inteligencja coraz silniej wpływa na globalny rynek pracy, ostrzega Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Konsekwencje automatyzacji będą szczególnie dotkliwe dla młodych absolwentów, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Prezesi Broadcom i Intel wskazują jednocześnie na rosnące koszty finansowaFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
@AlbertWesker: A potem w IT były takie czasy, że brali na "puls", na 3 roku studiów wszyscy już pracowali na pełny etat... To
zdecydowanie internet jest zalewany negatywnym chłamem, bo poradniki, joemonstery, śmieszne pieski i przydstne informacje już nie generują tyle "zaangażowania".
Zaraz będą vibe debugować i to najlepiej na produkcji
Te AI to będzie problem o jakim nie śnimy. Już jest. Wszystko "spod ręki ai" od grafik, po teksty, analizy i artykuły na portalach.
Wszystko takie samo.
Dzięki temu absolwenci będą mieli więcej czasu na podróże, zabawę i radość z zycia
Oby moje obawy się nie ziściły bo deprechy
Aby włączyć komputer, należy wcisnąć główny przycisk zasilania (tzw. Power Button), który zazwyczaj jest oznaczony symbolem otwartego okręgu z pionową kreską (\(\circlearrowright \) lub \(\mathbf{\mid }\) wewnątrz \(\bigcirc \)).
Sposób uruchomienia zależy od typu urządzenia:
Mądrego to warto posłuchać.