Pracy za rok przy komputerze i telefonie niemal nie będzie, jeden pracownik zastąpi minimum 10 a większość jego pracy będzie sprowadzać się do obserwacji monitorów niczym ochroniarz i reagowaniem na pytania od AI, przetrwa tylko państwówka, zobaczycie że za rok o tej porze ludzie będą się zabijać o pracę w biedronce bo pozostanie im tylko to albo praca na hali z Hindusami za połowę minimalnej, moim zdaniem w 2027 i w 2028 Pokaż całość