"Rozumiem jeszcze polowanie na innych sektorach, ale na rodzinnym?"



No jeśli tak mówi prezes klubu sportowego to ja nie mam pytań. Jak można mieć zrozumienie dla bezmózgiej agresji. Niech chłop zobaczy jak wyglądają pojedynki derbowego w Niemczech czy w Anglii. Kibiców nie trzeba rozsadzać, są sektory mieszane, nikt nikogo nie bije i nie wykazuje zrozumienia dla nieuzasadnionej agresji.