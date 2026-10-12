Wykryli ich po płaczu dziewczynki. Małżeństwo pobite w Warszawie podczas meczu
Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski ujawnia skandal z niedzielnego meczu. "Dziewczynka zaczęła płakać po tym, jak Wisła straciła bramkę, [rodzina] została namierzona przez kiboli Legii" przekazał. Mówi o pobiciu małżeństwa na sektorze rodzinnym.motvik
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Komentarze (104)
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Często ciężko z dzieckiem wyjść.
Śmierdzi ziołem, więcej niż połowa n--------h, co drugie słowo na K lub Ch, a to jeszcze przed bramkami.
Potem te obraźliwe przyśpiewki, palenie rac wyzywanie policji itd.
@daniel-c: Bo to jest w większości zwykła patologia i odpady społeczne, Nie oszukujmy się, nikt normalny się nie pierze po ryjach dla tego, że ktoś kibicuje innej
@WolneNosaczepOlskie: A potem, jak Ci buchną auto, to idziesz pod stadion zgłaszać, czy na Policję?
to są przyszli premierzy, ministrowie, prezydenci a nie jacyś kibole
Poziom grania godny pożałowania, słuchanie tych idiotów grozi bólem głowy. Co za marne widowisko. Nigdy
Nie będziesz musiał nerwowo się rozglądać, czy przypadkiem nie kupiłeś biletu do niewłaściwej części stadionu.
Pamiętam, jak kiedyś komentator był bardzo zaskoczony, gdy w trakcie meczu w którym Termalica wchodziła do ekstraklasy, ich rywal spadał z 1 ligi. A lokalni kibice zamiast gwizdów dla przeciwnika, pożegnali schodzących brawami i podziękowali za mecz.
No jeśli tak mówi prezes klubu sportowego to ja nie mam pytań. Jak można mieć zrozumienie dla bezmózgiej agresji. Niech chłop zobaczy jak wyglądają pojedynki derbowego w Niemczech czy w Anglii. Kibiców nie trzeba rozsadzać, są sektory mieszane, nikt nikogo nie bije i nie wykazuje zrozumienia dla nieuzasadnionej agresji.
@Jerry071: Tymczasem siepniowe derby między Mannheim a Kaiserslautern ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/1269431/sceny-w-niemczech-wybuchla-wielka-awantura
Nie popieram bezmyślnej agresji, ale jeżeli ktoś mówi, że w innych krajach wszyscy przyjaźnie kibicują swojej drużynie i nikt nikogo nie atakuje, to raczej nie ma zbyt wielkiego pojęcia w temacie. To, że w Anglii czy Niemczech w miarę ogarnęli najwyższy poziom rozgrywek ligowych nie oznacza, że burdy, ustawki,