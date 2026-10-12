Nie kapuję, co do tego ma, że nagrywający jechał Porsche, to jakby jechał Passatem, to by nie było sensacji? Winny jest wyłącznie kierowca Corvette, Porsche jako jedyne jechało przepisowo, Fiat natomiast albo nie użył kierunkowskazu albo świecił światłem ciągłym, wtedy w ogóle nie powinien mieć przeglądu.