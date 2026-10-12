Wypadek Corvette i Porsche z wczoraj - kolejne Majtczaki w akcji
Zderzenie trzech samochodów, w tym Chevroleta Corvette i Porsche, doprowadziło do poważnych utrudnień na drodze krajowej nr 81 w Pawłowicach w niedzielne popołudnie. Zobaczcie film z momentu zderzenia Corvetty z Puntem.readme
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Komentarze (64)
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@KarmazynowyAstrofizyk: A co za różnica w kontekście tego wypadku, czy użył kierunkowskaz czy nie? Zatrzymał się, jaki tego jest powód to nie ważne - ktoś przed tobą zwalnia, ty masz w niego nie p-------ć. Z resztą pomiędzy puntem a corvettą był jeszcze nagrywający, i jakoś on ogarnął co sie dzieje, a małpa z
@repoo:
lewy pas to lawa,
albo nad nim nisko fruniesz
Jechał szybko i bezpiecznie...
Komentarz usunięty przez moderatora
Poza tym powiedz co taką Vetką możesz robić bo o lataniu bokiem możesz pomarzyć.
Te wszystkie C8 w cenie poniżej 400 000 PLN to powypadkowe ulepy.
Do upalania to się bierze jak już C6
do wód w kolejnym komentarzu