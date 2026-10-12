Ostatnia sytuacja z peleton nie zachęca nikogo do zmiany ogrzewania.

Plus ci co chcieli zmienić i których na to stać, już to zrobili.

Przy węglu zostali ci którzy często mają nieocieplone chałupy i u których bez kompleksowego

remontu, zmiana źródła ciepła na inne niż, wegiel, drewno i śmieci to proszenie sie

o kłopoty. A i dodatkowo wiele osób zmieniło już piece na pelet, ekogroszek czy

pompę ciepła i jak wycinają drzewa na podwórku czy Pokaż całość