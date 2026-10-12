Program Czyste Powietrze niemal zamarł. Polacy wolą zostać przy węglu
Zainteresowanie programem Czyste Powietrze systematycznie słabnie. Po objęciu rządów przez obecną władzę szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiadała zmiany, które miały zachęcić Polaków do korzystania z dotacji. Okazuje się, że próby spełzły na niczym, bo osób chcących sFXMAG
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Komentarze (129)
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Przecież polskie kopalnie są w stanie wyprodukować maks 20% zapotrzebowania dla gospodarstw i wynika to ze sposobu wydobycia i maszyn. Dlatego właśnie od zawsze jest importowany. Ten zagraniczny idzie właśnie do gospodarstw domowych a nie energetyki. Chyba że chcesz miałem w piecu palić to powodzenia
Nie stety należę do tej grupy obywateli która zarabia za dużo na wysokie dopłaty, a za mało żeby co kolejek zainwestować samemu.
Jeśli siedział bym na socjalach bez dochodu, wtedy było by OK
Bardziej niż "telewizor" pasuje tam Facebook, Instagram albo TikTok ( ͡º ͜ʖ͡º)
Trzeba płacić żeby mocodawcy kartonu mieli dywidendę ¯\(ツ)/¯
A oto prezes nowego tvn
Plus ci co chcieli zmienić i których na to stać, już to zrobili.
Przy węglu zostali ci którzy często mają nieocieplone chałupy i u których bez kompleksowego
remontu, zmiana źródła ciepła na inne niż, wegiel, drewno i śmieci to proszenie sie
o kłopoty. A i dodatkowo wiele osób zmieniło już piece na pelet, ekogroszek czy
pompę ciepła i jak wycinają drzewa na podwórku czy
Ale tak - zawsze warto mieć alternatywę, bo przyszłość bywa nieprzewidywalna (nawet nie trzeba wojny, a wystarczy utrata pracy czy skok cenowy).
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Miałeś zainstalować panele FV - też takie fajne. Kwa, teraz są problemy ze sprzedażą pełnej produkcji prądu. Przebąkują(?) o podatku za utylizację samych paneli po dziesięciu latach. Jeżeli masz postawioną konstrukcję na panele (bo z różnych względów nie masz na dachu chałupy) też zapłacisz podatek.
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Właściwie da się przewidzieć pewien trend: jeżeli państwo
To tak jak z tymi śmiesznymi pompami ciepła z buforami. Nagle ceny spadły, a tak to było że pompa z zestawem kosztowała powiedzmy 15k pln brutto, firmy budowlane w hurcie kupowały ją po jakieś 6-7k pln a inwestor xD który dostał dofinansowanie to płacił 40k pln. Dopłacił i tak
Mi się to już zaczęło spinać energetycznie ale oby nic się nie zepsuło poważnie bo zwrotu nie dożyję XD.
Z jednej strony pewien komfort niezależności z drugiej, że jesteś z tym całkowicie sam i ciągle trzeba liczyć.... ale jak już nawyki się wyrobią to spoko.
@radaroskop: wybierz jedno ¯\(ツ)/¯