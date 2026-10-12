Skoro to taka zbrodnia to dlaczego jeszcze KO nie wsadziło żadnego pisiora za to?

Tacy byli mądrzy, że jak władze obejmą to powsadzają PiSiorów. Narobili komisje jakieś do Pegazusów, wyborów kopertowych i innych rzeczy.

No i nikogo nie wsadzili xD Takie to właśnie złotouste p--------o Tuska. Tylko gadać potrafi.