"To nie skandal, to zbrodnia stanu".Ujawniono nowe informacje o systemie Pegasus
System Pegasus umożliwiał pozyskiwanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników - ustalili biegli z ABW. Część danych uzyskiwanych za pomocą systemu miało następnie trafiać do Izraela. - To już nie skandal, to zbrodnia stanu - skomentował premier Donald Tuskmotvik
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Komentarze (127)
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Nie siej antysemityzmu. To niedobra i niepodobna o tem rozmawiać.
• Piotr P. (były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) – zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez dopuszczenie do użycia Pegasusa bez odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa.
• Maciej M. (były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego) – zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z użytkowaniem systemu.
• Ernest B. (były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego) – zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych.
• Daniel K. (były wiceszef CBA) – usłyszał zarzuty w charakterze podejrzanego.
• Jarosław W. (były dyrektor Delegatury CBA w
@Gjbgghbhhjj: Naczy obaj obecnie u ruskich.
Oficjalnie po to, żeby móc włączać latarkę i budzik w telefonie jak nadają alert RCB.
Polskich, Niemieckich, Francuskich, Hiszpańskich obywateli jak najbardziej.
A Pegasus? To cichy wytrych w systemie.
Tacy byli mądrzy, że jak władze obejmą to powsadzają PiSiorów. Narobili komisje jakieś do Pegazusów, wyborów kopertowych i innych rzeczy.
No i nikogo nie wsadzili xD Takie to właśnie złotouste p--------o Tuska. Tylko gadać potrafi.