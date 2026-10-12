Niesamowite jak obecne czasy są nastawione na wyzysk człowieka dla maksymalizacji zysku. Pracownik jest złem koniecznym by obrzydliwie bogaci byli jeszcze bardziej bogatsi. Niewiele się to różni od średniowiecza, gdy trzeba było pracować na szlachtę, tylko teraz ludzie są mamieni złudzeniem że TEŻ mogą tego dobrobytu dostąpić. NIe wieszczę kapitalizmowi dalekiej przyszłości, gdy w końcu ludzie się w-----ą.