Netflix chce szybkich zysków, pracę może stracić 800 osób
Amerykański gigant streamingowy chce w szybkim tempie zwiększyć swoje zyski. Aby tego dokonać, firma rozważa ograniczenie zatrudnienia o 5% - wynika z informacji przekazanych przez Puck News. Może to oznaczać konieczność zwolnienia aż 800 osób. Netflix nie potwierdził doniesień o planowanej redukcFXMAG
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Komentarze (47)
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ben affleck ma żonę muszynkę i ciemnego dzieciaka ... power off
Apka, które ma dużo gier zespołowych, która zmienia telefony w pady a telewizor w konsole.
Można (a nawet trzeba) jechać z Netflixem za woke, ale technologicznie jest świetny.
Ze świecą szukać ich dzieł z których nie wyskakuje ideologia w pewnym momencie. Albo od początku.
@xistobal: chyba nie wiesz co to jest ESG skoro piszesz o ideologii. To także neutralność klimatyczna do których gi techy opowinny być zmuszone
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?