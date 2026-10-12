Przez 18 miesięcy truł koleżankę z pracy. Nagranie ujawniło przerażającą prawdę
Kalifornijski inżynier chemik David Xu przez niemal półtora roku miał dodawać toksyczny kadm do jedzenia i wody swojej współpracowniczki Rong Yuan. Dostał zawiasy i musiał zapłacić poszkodowanej 7058$... Sprawiedliwość po hamerykańsku...konkarne
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Komentarze (41)
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nie wiem do konca bo nie czytałem bo nie klikam zafajdanego wp i ich zgód
był oskarżony o próbę morderstwa ale taki deal mu zaproponowała prokurator (picrel)
ponoć została już odwołana za serię takich bardzo łagodnych deali i za wiele skarg na nią za rasizm wobec azjatow xD
tak to jest jak poważne stanowisko daje sie osobie z najbardziej bezużytecznej i najbardziej chronionej grupy społecznej
Kobieta po prostu nie podumała, żeby zrobić z siebie lesbijkę czy jakąś inną transwestytkę. W takim wypadku facet zapłaciłby nie pół miliona a 3 i o żadnej ugodzie nie byłoby mowy. W całej tej lewackiej "sprawiedliwości" chodzi