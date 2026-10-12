I jak tu nie myslec o samosądzie? Na miejscu tej kobiety jakbym dostał nowotwór od tego kadmu to z tego typa by nie bylo co zbierac. Chiciaz tak bym zmienil swiat na lepsze miejsce. Ogolnie jak dla mnie to min powinien dostac kare smierci za to cierpienie i skrocone lata zycia. Tego zadna kasa nie odda. To i tak lagodna kara bo symetrycznie to powinien byc torturowany albo sam karmiony kadmem. Diabel Pokaż całość