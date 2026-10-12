Przepisy hamują polską przedsiębiorczość. Powstaje coraz mniej firm
54,5 proc. Polaków uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnych firm. Przeciwnego zdania był zaledwie co czwarty respondent w badaniu SW Research. Jednocześnie w II kwartale 2026 r. liczba rejestracji firm spadła o 9,2 proc. rok do roku.Skarbiec_Biz
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Komentarze (102)
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Za chwilę będzie obowiązywać nowy sposób dostarczania orzeczeń z medycyny pracy i będzie kolejne zamieszanie. Po pierwsze
ale nie przejmuj się, rząd POPiSu od lat nad problemami pracuje i już wdraża, ...
a nie, czekaj, to był zus dla artystów oraz emerytury dla tancerzy zawodowych.
Tak, to na pewno było pilne :/
@fanatykwedkarstwa2: Ależ ja jestem zwolennikiem tej formy. Ona jest praktyczniez wszędzie. Podatek pogłówny to kretyński pomysł co szkodzi tym prawdziwym mikro firmom. A czemu jest jak jest? Już Ci tłumaczę. Żeby np. gwiazdy TV na udawanym B2B co zarabiają setki tysięcy miesięcznie płaciły tyle
Klasie robotniczej i przedsiębiorcom brakuje asertywności, walczą pomiędzy sobą, zamiast zjednoczyć się przeciwko biurokratom przekładającym wszystko co wypracujemy.
Kraj ma ogromny potencjał, ale urzędnicy skutecznie hamują jego rozwój. Antypatriotyzm.
@Grymas-Tysiaclecia:
Tak, tyle, że jak jesteś początkującym przedsiębiorcą, i nawet jeszcze
@sloniasek: to musiał być debil, bo jest mnóstwo rzemieślników którzy znają się na swojej robocie, ale nie mają czasu ani predyspozycji do tego żeby ogarniać wszystkie kruczki w prawie i dodatkach.
Zwykłe lokalne zakłady typu szewc, krawcowa, zamykają się bo prawnicy i księgowi przejadą ich przychody. To jest chore, żeby państwo tak sztucznie i agresywnie podnosiło koszty prowadzenia działalności żeby zwykłej krawcowej nie było stać na księgowość.
Armatki wodne
Działa mikrofalowe
Gaz pieprzowy/łzawiący
Drony z rozpoznawaniem twarzy