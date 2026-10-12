Przepisy są specjalnie zrobione tak by wielkie korporacje mogły rozkradać a jakby zwykły szarak się dorobił i otworzył biznes jak Spotify etc. który się okaże sukcesem to byle urzędas ma narzędzia go kompletnie rozdupcyć, zbankrutować a udziały wyprzedać za granicę. W tym kraju nigdy nic nie osiągnięcie jak nie jesteście z nepotystycznych relacji z komuny.