Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 r. wyniosła 5,8 proc
Bezrobocie od 1,5 roku ciągle rośnie w porównaniu do lat poprzednich. Czy jest tam kto w RZĄDZIE? Po co sprowadzacie dalej obcokrajowców do pracy?buont666
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Bezrobocie od 1,5 roku ciągle rośnie w porównaniu do lat poprzednich. Czy jest tam kto w RZĄDZIE? Po co sprowadzacie dalej obcokrajowców do pracy?buont666
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Komentarze (140)
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Social Patolig, nazwa własna - poziom świadczeń które można uzyskać jako osoba nie pracująca jest wyższy jak najniższa krajowa, a jak ktoś ma 2-3-4 dzieci to ilość kasy jaką może wysępić sięga około 10 000zł miesiecznie z 800+ są takie rekordzistki i jest ich coraz więcej.
Wniosek?
wybory w 2027 i nikt nie
@ordynarny_cham:
Nie
oj zabawnie to kontrastuje z wrzutką, że Prywacairze narzekają, że Polska ogranicza zatrudnianie imigrantów. Polski husarz z dumą będzie krzyczał Bóg honor ojczyzna, ale jak tylko ma okazję to zwolni rodaka by zatrudnić Pajeeta na czarno ^^
Rąk do pracy zawsze jest wystarczająco.
@FoolyKewly: A ile to mniej im się płaci? Możesz rozwinąć myśl?
Teoretycznie możesz mieć niewolników xD
Oczywiście wszystko zgodnie z planem, bo musimy do krajów UE eksportować tanią siłę roboczą a w kraju zapewnić montownie i magazyny z takimi samymi pracownikami.
Nikt nie chce zasuwać na dostawie kebabu czy rozbieraniu wieprzowiny i to logiczna kolej rzeczy że do takich prac nam trzeba tanich napływów.
Rechotem historii jest to, że 15 lat temu podobne artykuły powstawały o Polalach w UK, że biorą miejsca pracy rodowitym, oczywiście była to taka sama bzdura xd