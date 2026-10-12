Jak ma nie rosnąć jak się przyzwala na masowe sprowadzanie tanich pracowników z Indii czy innego Bantustanu i Janusz Biznesu wpakuje 15 takich do mikrokawalerki 10m2 postawionej przez patodewelopera. Swoją drogą sprowadzeni przez ukraińską firmę która się zmyje jakby tylko się zaczęły prześwietlenia i śladu po nich nie ma i nie wiadomo kogo ukarać i tak się z-----a ten kraj powoli z przyzwoleniem naszego wspaniałego rządu.



Rąk do pracy zawsze jest wystarczająco. Pokaż całość