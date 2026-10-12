Wiedźmin 3 Remaster z nowym rekordem na Steamie. Ponad 137 tysięcy graczy
Mało która gra może pochwalić się tym, że 11 lat po premierze bije własne rekordy popularności. Wiedźmin 3: Dziki Gon Remaster właśnie to zrobił. Odświeżona wersja gry CD PROJEKT RED przyciągnęła na Steam rekordową liczbę graczy, a krytycy dali jej jedną z najwyższych ocen w tym roku.Godzinnik
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Komentarze (47)
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ludzie pierdzielą że drm to zę drm tamto a nawet jak mają wybór identyczna gra to sami lecą do steamowego molocha..
sami karmią potwora a potem narzekają..
To po prostu akcja marketingowa ktora ma sie zwrocic w preorderach kolejnej gry
Może i akcja marketingowa ale ja kupiłem remastera za 60 parę zł. Kiedyś grałem w pirata ale komp wtedy był słaby to dużo nie pograłem. Jakby nie ten remaster to bym w to już nie pograł.
@programista_na_nfz: Imo według mnie ma najlepszą muzykę z trylogii, jeśli ktoś przeboleje wracanie się do tych samych miejsc i model walki to dalej gra się w niego fajnie. Chociaż fakt, trzeba przyznać że to zwykły klikacz.
@kraven2024: Aktualnie prace nad remake zostały zawieszone, pewnie po premierze 4 wrócą do
@Aleale2: ja leżę.