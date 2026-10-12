Trzyma nawet 30 psów w kawalerce. Ważniejsze są moje psy, niż sąsiedzi.
W mieszkaniu o powierzchni niespełna 40 metrów kwadratowych mieszka 25-30 psówA330
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W mieszkaniu o powierzchni niespełna 40 metrów kwadratowych mieszka 25-30 psówA330
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Komentarze (67)
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• 10 m² – dla psa o masie ciała poniżej 20 kg" ;)
Czy to w ogóle można pod mieszkanie podpiąć takie wymagania.
Obecnie chyba jest tylko: "... Zwierzę mogło bez problemu się obrócić, położyć w naturalnej pozycji oraz swobodnie wstać." bez określenia wymiarów kojca.