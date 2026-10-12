90% przeżywalności po ciężkim urazie mózgu po rytmicznym uścisku piszczeli
Zespół z Southern Medical University pokazał w Nature Neuroscience, że rytmiczny ucisk kości piszczelowej pobudza osteocyty do wydzielania białek chroniących mózg. U myszy z ciężkim urazem przeżywalność wzrosła z 20 do 90 proc.zweryfikujkonto
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Komentarze (24)
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@wOOf3r: tylko takie mi wyskakują ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Pytanie czy to dobrze, jakoś wolę nie żyć niż żyć ze skutkami ciężkiego urazu mózgu typu warzywo…..
Halo lexszarlatan!