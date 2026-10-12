Bezrobocie nie odpuszcza. Polski rynek pracy się kurczy?
Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2026 r. wyniosła 5,8 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 908,3 tys., o 42,2 tys. więcej niż rok wcześniej. We wrześniu pracodawcy zgłosili 38,1 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej, o 3 tys. mniej niż przed rokiem.Skarbiec_Biz
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Komentarze (67)
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@CrytekPL: gdzieś tak jest poza twoją głową?
@qba2004: No dokładnie. Sam się kiedyś tam musiałem zarejestrować tylko po to i usłyszałem rozmowę ze stanowiska obok, ze koleś się też po to przyszedł zarejestrować. Nikt tam chyba nie myśli o tym, żeby szukać tam pracy.
Laptopy i koparki tez wywalic bo zabieraja pudziom robote.
Na pewno dzieciaczki będą wam za to dozgonnie wdzięczne.