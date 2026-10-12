Tusk uderza w gaming! Polityczna burza zaszkodzi CD Projekt
Kiedy politycy szukają winnych młodocianej przemocy, branża gier wideo niemal odruchowo ląduje na celowniku. Ostatnie słowa premiera Donalda Tuska o mrocznym wpływie cyfrowej rozrywki wywołały spore poruszenie opinii publicznej. Czy nerwowa atmosfera na Wiejskiej zwiastuje kłopoty dla gigantów polskFXMAG
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Komentarze (98)
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Do tego samego problemu można podejść z kilku stron. Można sprawić żeby wszyscy rodzice i nauczyciele byli odpowiedzialni, można
Ja już nie wiem czy to przeróbka jakaś czy oni tak na serio wystąpili...
Gry najbardziej winne ¯\(ツ)/¯
@eldoopa:
No i o to chodzi, politycy nie przyznają się że państwo nawaliło bo to znaczyłoby że biorą odpowiedzialność za cokolwiek, a tak powie się że to wina gierek komputerowych i elo, problemu nie ma.
Komentarz usunięty przez moderatora
Natomiast "grażynacore" w komentarzach wylewa się właśnie taki, że wszystko to przez gry komputerowe i przez "bezstresowe wychowanie" które w szerokim rozumieniu polega na tym że
wygląda na to że t0sk planuje używać ostatnich wydarzeń jako propagandy w celu promowania EU Kids Act
https://wykop.pl/link/8016257/stop-killing-games-bije-na-alarm-ue-chce-odebrac-wolnosc-graczom
Stop Killing Games bije na alarm. UE chce odebrać wolność graczom.