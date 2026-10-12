Największym paradoksem tej całej sytuacji, jest to że z medialnego przekazu wyłania się obraz gości u których w domu była p-----c, zapewne byli właśnie "wychowani" kablem od prodiża i raczej nie przelewało się na tyle żeby chłopaki mieli gamingowe komputery czy konsole z bogatą biblioteką gier.



Natomiast "grażynacore" w komentarzach wylewa się właśnie taki, że wszystko to przez gry komputerowe i przez "bezstresowe wychowanie" które w szerokim rozumieniu polega na tym że Pokaż całość