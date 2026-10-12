w Amsterdamie mieszkałem w takiej kamienicy starej, też cała na wynajem. Na dole były lokale gdzie ludzie 1-3 miesiące wynajmowali a na górze lokale godzinowe XD drzwi się nie zamykały w nocy trochę przeszkadzało to klaskanie... raz przyjechała karetka po gościa chyba zszedł bo niespieszno go wynosili, policja tylko spytała czy coś widziałem. Klaskanie wróciło w parę godzin po tym lol to się nazywa mieć pasję do roboty.