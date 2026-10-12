Wspólnota wyrzuci Airbnb z bloku. Sejm dał jej to prawo 407 głosami
Są w Polsce klatki schodowe, w których co piątek pojawia się nowa grupa ludzi z walizkami, a w poniedziałek nikt już nie pamięta, kto wczoraj trzaskał drzwiami o drugiej w nocy. Mieszkańcy takich budynków od lat powtarzali to samo: nie mamy żadnego narzędzia. 8 października 2026 roku Sejm uchwalił..Godzinnik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
@MacMatys: za dużo polityków i ich znajomych ma naście mieszkań na wynajem i dlatego to jest najniżej opodatkowany zarobek, żadnych składek ani nic, kasa do kieszeni i całe 8% podatku.
Za to odpowiedzialność powinien ponosić właściciel takiego lokalu.
@dfg1: Nie, prawo własności w Polsce działa kiedy rządowi wygodnej. Ale to psy są święte, więc psiarze są nie do ruszenia, choćby ci dzień w dzień za ścianą napiedrwalał.