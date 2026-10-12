Pilne badania coraz trudniej dostępne. Wróciły limity NFZ
Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się w II kwartale br. w grupie wybranych świadczeń. Kolejka takich pacjentów do tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok czytamy w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (27)
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tak sie cofamy do lat 90, zaraz bez łapówy dla conajmniej 3 osób to nie bedzie mowy o przyjęciu do szpitala, tylko kurde kiedys to 100 dolarów wystarczyło na łebka, teraz lekarz za sto zielonych to na pacjenta nawet nie
Dokladnie, za wizytę hydraulika 15 minutową zapłaci 600zł xd
@Dadas77: jeszcze dużo za wcześnie- na razie społeczeństwo jest pijane ze szczęścia bo leci przekaz że w końcu się wezmą za lekarzy
Jestem pewien że od momentu ogłoszenia powrotu do limitów przedstawiciele sektora prywatnego typu Luxmed czy Medicover nie trzeźwieją ze szczęścia
Jesteśmy chętni, prawda?
Oczywiście większość zostanie przejedzone na wypłaty, ale może się załapiecie na jakieś ochłapy w limicie dodatkowych badań.
serio 95% tego musiało pójść w podwyżki + 3 etaty na raz