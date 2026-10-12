to jest skoorwysyństwo, ludzie co 40 lat łożyli na system i nigdy nie korzystali bo kiedyś przecież harować trzeba nie ważne że gorączka, teraz na starość nie mogą sie doprosić podstawowego badania



tak sie cofamy do lat 90, zaraz bez łapówy dla conajmniej 3 osób to nie bedzie mowy o przyjęciu do szpitala, tylko kurde kiedys to 100 dolarów wystarczyło na łebka, teraz lekarz za sto zielonych to na pacjenta nawet nie Pokaż całość