Pieniędzy na leczenie coraz mniej. NFZ traci ostatnią deskę ratunku
O deficycie w budżecie NFZ wiadomo od dawna. Teraz dno widać także w Funduszu Zapasowym, który do tej pory był "kołem ratunkowym" w pilnych sytuacjach. W lipcu pomógł uregulować płatności za programy lekowe, a w październiku zapłacić szpitalom, by mogły dalej przyjmować pacjentów.Kolekcjoner_dusz
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