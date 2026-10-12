Przecież NFZ będzie leczy wszystkich ukrainców co tutaj przepracowali 1 dzień i dostaną status emeryta oraz 13/14 emeryturę w pełnej wysokości. Pomijam tych co dostaną pełaną minimalą (jak tutaj zamieszkają) ale to nie problem sie zameldować gdzieś w PL a mieszkać fizycznie na Ukrainie a tutaj jezdzić sobie na badania w wieku senioralnym i pobiereać emeryturę kilka razy wyższa niż by mieli na Ukrainie.... tacy bogaci jesteśmy - uśmiechnijcie się brygada