Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa!
Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Z sondażu exit poll IPSOS dla TVN, Polsat, TVP wynika, że 61% dla Gibały a 39% dla Piątkowskiejokoboji
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Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Z sondażu exit poll IPSOS dla TVN, Polsat, TVP wynika, że 61% dla Gibały a 39% dla Piątkowskiejokoboji
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Komentarze (246)
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Wszak Piątkowska nawet po pierwszej turze jak ogłaszała wyniki to w tle leciał Gibała bo nie umieli przełączyć kanału xD
Komentarz usunięty przez moderatora
Zaraz napiszą, że to wielkie zwycięstwo pisu (tak, jak po pierwszej turze, kiedy ich kandydat odpadł)
Sikorski z Tuskiem chyba mają gówniany dar xD
a nie, czekaj. Piątkowska dalej jest w KO, zasiada w senacie, mandatu nie złożyła i nikt nie udaje, ze jest czy było inaczej. Partie pan pomyliłeś.