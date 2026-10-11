Ci co głosowali na tą piątkowską to chyba mózgu nie mają. Premier z KO co dyma obywateli - słynne "gdybym był premierem, benzyna była by po 5.19" a po wyborach stwierdził, że to nie są kompetencje premiera. Miszalski który pluł na ludzi i w nosie miał ich zdanie. Tylko idiota oczekuje innych rezultatów robiąc w kółko to samo... Niby Gibała opuścił PO, ale może z jakichś konkretnych powodów...