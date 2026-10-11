Pamiętam ze szpitala, w którym kiedyś robiłem. Przyszedł gość z żoną i dildem za wewnętrzną stroną własnego odbytu, jak ten od hantla. Lekarz dał rozkurczowe, wsadził łapę i wyjął. Lekarz mówił później "po łokieć wsadziłem". Tylko strapony z blokadą przed wciągnięciem, inaczej d----a zrobi siup i ogóreczka nie ma, to znaczy jest, ale w dupie.