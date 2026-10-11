Trafił na SOR z nietypowymi objawami. W jelicie miał hantel
Do szpitalnego oddziału ratunkowego zgłosił się 54-letni mężczyzna, skarżący się na silne, skurczowe bóle brzucha w okolicy podbrzusza oraz obu dołach biodrowych. Dolegliwości trwały już od dobrej doby. Przyczyną okazał się hantel w odbycie.krytyk1205
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Komentarze (127)
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gimbynieznajo
Rany, co ja czytam ( ಠ_ಠ)
@acropolix: Też mi się wydaje że wyjaśnienie obcemu lekarzowi że ma się w dupie hantel i prosi się o pomoc w wydobyciu jest krępujące. Myślę nawet że to jest bardzo dobry przykład na wyjaśnienie sensu znaczenia określenia "krępujący problem".
Swoją drogą po wyjęciu to można to śmiało skwitować w tym stylu "Hantel z d--y a kamień z serca"