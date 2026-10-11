Dzięki tej giereczce naciągnąłem rodziców na czytnik cd do kompa. Kupiłem w IPSie za szmal zarobiony na roznoszeniu ulotek, myciu aut i takich innych robotach właśnie tę grę (ceny oryginałów były wtedy naprawdę słone w stosunku do zarobków) no i jak się "okazało" że jednak nie pogram to rodzice widząc jak mi przykro szarpnęli się na cdka o zawrotnej prędkości 8x ( ͡° ͜ʖ ͡°). Stary od razu Pokaż całość