Wing Commander III powraca po 32 latach. Odnaleziono setki oryginalnych taśm
Kultowy Wing Commander III: Heart of the Tiger z 1994 roku doczeka się odświeżonego wydania. Podczas Portland Retro Gaming Expo producent Electronic Arts Jim Vessella zaprezentował plany przywrócenia klasycznego symulatora kosmicznego na współczesne komputery.ochucki
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Komentarze (52)
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spójrzcie na te grafike, bogactwo 256 kolorów i realistyczne rendery terenu!
chyba był też edytorek że własne zdjęcie górki można było dać
@rezoner: O tak. To było dzieło z kategorii genialnych. Ile ja godzin w to przegrałem...
Ale jak próbowałem wrócić... to słabo się zestarzało.
Na youtube macie przerobioną grę na film, można obejrzeć.