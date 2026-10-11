Bo są tylko dwie grupy w tym kraju.



Pasożyty jak lekarze, prezesi i rady nadzorcze spółek skarbu państwa i cała reszta robactwa ssącego publiczne pieniądze

Oraz cała reszta, która za to płaci.



Polska jest krajem, gdzie właściwie prywatny biznes nie rośnie. Cały sektor MŚP przynosi c--j nie zyski dla ich właścicieli w porównaniu do pensji konowała na 5 fikcyjnych etatach. Pokaż całość