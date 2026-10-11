Bogatsi Polacy coraz bardziej odjeżdżają reszcie
Choć dochody Polaków rosną w tempie wzrostu gospodarczego, to nie wszystkim rosną po równo - dochody zamożniejszej części społeczeństwa rosły szybciej niż dochody ogółem - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (89)
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@joasiaasia: ( ͡º ͜ʖ͡º)( ͡º ͜ʖ͡º)( ͡º ͜ʖ͡º)
Pasożyty jak lekarze, prezesi i rady nadzorcze spółek skarbu państwa i cała reszta robactwa ssącego publiczne pieniądze
Oraz cała reszta, która za to płaci.
Polska jest krajem, gdzie właściwie prywatny biznes nie rośnie. Cały sektor MŚP przynosi c--j nie zyski dla ich właścicieli w porównaniu do pensji konowała na 5 fikcyjnych etatach.
Najlepszy rząd jedyne co potrafił to drukować kasę i pakować wydatki do funduszy celowych, żeby zadłużenia nie było widać. Na krótką metę działa na chama.
to napewno pomoze sluzbie zdrowia , by mogli sie szybciej bogacic
Poza tym to idź na ryczałt / zostań nauczycielem / zostań programistą to c-----y argument. Ja kuźwa nie muszę nikim zostawać żeby widzieć że prawo podatkowe jest z-----e.
No i wcale nie zaprzeczyłeś że ta sól ziemii płaci cały c--j podatku. Bo nie da się zaprzeczyć.
Nie jest z-----e.
Za brak osłon socjalnych UoP po prostu masz lepsze opcje podatkowe do wyboru.
Nikt nikomu w Polsce jeszcze nie broni założyć firmy i świadczyć usług na rzecz innych firm.
Pomijam, że ten mityczny ryczałt to jest mały % podatników, a jeszcze mniejszy jest na stawce 5%.
Rosną wszędzie.
Tylko nie u mnie.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
Bo te pieniądze im się po prostu należą. Sól tej ziemi.