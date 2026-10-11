Refleksja po niedawnym wystąpieniu Kotuli.

Jestem 30-letnim autystykiem z całkiem pokaźnym bagażem doświadczeń. Ostatnio doszedłem do wniosku, że nikt mi tak nigdy nie robił pod górkę jak przedstawiciele środowisk tzw. progresywnych.

W gimnazjum i szkole średniej bogate dzieci bez jakichkolwiek problemów były inicjatorami dręczenia mnie. Byłem inny, odróżniałem się, nie umiałem rozmawiać – chociaż się starałem. Idealny cel. Według nauczycieli sam innych prowokowałem swoją postawę, więc w zasadzie sam sobie jestem winien. Finalnie miałem zniszczoną psychikę. Na studiach już było spoko. Jakoś prościej było mi się tam odnaleźć.

Potem w pracy: tęczowa propaganda na całego. Niebieskowłose Julki z bogatych rodzin (podobni ludzie do tych, którzy dręczyli cię w liceum) pouczają cię, że masz jakiś przywilej i im należą się różne dodatkowe punkty, ułatwienia w rekrutacji etc. Cały czas słyszysz o różnorodności, wspieraniu potrzebujących etc. Ale oczywiście nie ciebie. Ty masz jakiś przywilej, a w ogóle to jesteś jakiś dziwny. Ten autyzm (o ile w ogóle o nim komukolwiek wspomniałeś) to wymyśliłeś sobie. Trzymasz się podobnych sobie, starasz się jakoś przetrwać nieobowiązkowe, ale jednak obligatoryjne imprezy z alkoholem i głośną muzyką (dokładne przeciwieństwo tego, jak lubię spędzać czas). Nie jesteś cool kid, nie jesteś awansowany pomimo wkładu pracy. Ale jakoś idzie.

Ogólnie w życiu co chwila trafiasz na problemy, których nie mają inni. Starasz się dostosować, znaleźć hacki na te problemy. Jakoś idzie.

W międzyczasie okazuje się, że autyzm i ADHD to supermoc Julek, które mają bałagan w pokoju i nie potrafią go ogarnąć. Do tego dochodzi całe uzasadnienie psychologiczne. Czyli w zasadzie już nawet z autyzmu cię wykluczyli, bo stał się subkulturą ludzi pokroju twoich dręczyli ze szkoły. To oni są poszkodowani i im należy się pomoc. Tobie nie. Ty jesteś dziwny.