Jak PIS zlikwidował telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Rząd PIS za swoich rządów nie chciał już współfinansować działającego od 14 lat Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Problemy tej infolinii zaczęły się po dojściu PiS do władzy. Zastąpił ją telefon katolickiej fundacji, oferującej pomoc m.in. egzorcystów i doradców od naprotechnologiiairaG
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Komentarze (2)
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"Pod koniec 2020 r. rząd uruchomił też własny, działający przy biurze Rzecznika Praw Dziecka Dziecięcy Telefon Zaufania."
Opis wprowadza w błąd.