Rząd PIS za swoich rządów nie chciał już współfinansować działającego od 14 lat Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Problemy tej infolinii zaczęły się po dojściu PiS do władzy. Zastąpił ją telefon katolickiej fundacji, oferującej pomoc m.in. egzorcystów i doradców od naprotechnologii