Hej, wróciłam szybciej, niż się spodziewałam.

Pamiętacie historię Łukasza, który walczy o swoje dobre imię po oskarżeniach opublikowanych na jednej z kobiecych grup ostrzegawczych? Sprawa, którą część Wykopowiczów nazwała „Aferą Baleronową”, najwyraźniej nie jest odosobnionym przypadkiem.

Grupa została ukryta, ale po linku możecie ją znaleźć bez problemu https://www.facebook.com/share/g/1EyBu6Wfp8/

Zgłosił się kolejny mężczyzna, który kwestionuje anonimowe zarzuty na swój temat. Tym razem chodzi o Rafała.

A to dopiero początek tej historii.

Kolejny mężczyzna i kolejny ANONIMOWY wpis.

Na facebookowej grupie „Tinder i Badoo sekcja ostrzegawcza” oraz "Bekarty Tindera sekcja damska" pojawił się anonimowy post dotyczący Rafała.

Opublikowano jego zdjęcie oraz informacje pozwalające go rozpoznać. Wstawila jego zdjęcie bez zasłonięcia częściowego wizerunku.Autorka przypisywała mu między innymi wykorzystywanie finansowe kobiet, oczekiwanie opłacania restauracji i zabiegów estetycznych, nieszczerość w relacjach oraz utrzymywanie kontaktów z wieloma kobietami jednocześnie.

Pojawiły się również uwagi dotyczące jego życia intymnego.

To poważne zarzuty wobec konkretnego, możliwego do zidentyfikowania człowieka, dlatego pomagamy mu podjąć walkę o prawdę.

Za pomówienie odpowiedzialna jest przesympatyczna użytkowniczka Pola, której zainteresowanie nie zostało odwzajemnione. Rafał chciał być transparentny, dlatego udostępnił nam pełne rozmowy w celu obrony swojego dobrego imienia. Ze screenów dowiedziałam się, że prowokacje rozpoczęły się z jej strony. Z czasem mężczyzna zaczął się dystansowac i nie proponował kolejnych spotkań, co niestety skutkowało chęcią oczernienia go w grupach.

Brak zainteresowania dalszą relacją nie powinien sam w sobie prowadzić do publicznego piętnowania drugiej osoby.

Dlatego ponownie pytam. Dlaczego istnieje możliwość oskarżeń z anonimowego profilu?

Poniżej przedstawiam nową "bohaterkę" opowieści.

Łukasz i Rafał łączą siły

Łukasz, który sam mierzy się z konsekwencjami internetowych oskarżeń przez Baleronożercę Balerona, nawiązał współpracę z Rafałem. Ten przekazał mu korespondencję i dokumentację publikacji.Do sprawy włączył się adwokat reprezentujący Łukasza, deklarując możliwość udzielenia Rafałowi pomocy prawnej z oczerniającą jego wizerunek osoba, oraz administracją grupy.

Według informacji od Łukasza prawnik skierował przedsądowe wezwanie dotyczące usunięcia spornych treści i roszczeń finansowych do grupy Tinder i Badoo sekcja ostrzegawcza.

I nagle...grupa znika z Facebook na 24h

Po podjęciu działań prawnych publiczna grupa „Tinder i Badoo sekcja ostrzegawcza” stała się niedostępna. Sprawdziłam to osobiście, a niedostępność potwierdziło rowniez kilka osob. Facebook wyświetlał komunikat o niezidentyfikowanym problemie.

Nie wiemy, czy grupa została ukryta, zawieszona przez platformę czy czasowo wyłączona przez administrację.

Chłopaki działają, a ja publikuje informacje, aby im pomóc walczyć o oczyszczenie wizerunku.

Również znalazłam wpis kochanej Poli odnośnie Damiana. Innego mężczyzny, którego poznała wcześniej.

Damian - w razie chęci obrony zapraszamy do kontaktu :)

Pod wpisem pojawiły się drwiny i komentarze dotyczące wyglądu mężczyzny.

A tutaj standardowo nowa przeróbka



Pozdrawiam,