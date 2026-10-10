Dwa czytniki w tramwaju nie zadziałały? Nie można ukarać pasażera za brak biletu
Sąd orzekł, że pasażer nie może być karany za brak biletu, jeśli czytniki były niesprawne. Według wyroku opisanego przez Rzeczpospolitą, pasażer ma prawo oczekiwać sprawnego systemu. Brak rejestracji awarii nie podważa jego wersji, a ZTM musi zwrócić ściągniętą karę. Sygnatura akt: I C 906/25WroTaMar
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Komentarze (11)
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Czyli pisać, szukać świadków, bujać się po sądach tylko by odzyskać co mu zabrali...
I tak dobrze, że nie spałowali po nerach, bo wtedy... jak to odzyskać?