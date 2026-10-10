Kiedyś, jeszcze w czasach kasowników dziurkujących wsiadłem do autobusu i skasowałem bilet. Zdziwiłem się że wyszedł bez dziurek ale co ja mogę zrobić? Okazało się że albo kierowca nie włożył pinów do dziurkacza albo jakiś żartowniś włamał się do kasownika i wyjął te dziurkujące igły. No i oczywiście weszła kontrola, ja pokazuję ten zupełnie nieskasowany bilet, koleś od razu wyciąga blankiet a ja się pytam czy chce mi mandat ożenić a jeśli Pokaż całość