Mapy google bez google opensourcowa wersja korzystająca z publicznych endpointów
Ktoś sknocił fajny projekt- mapy google, ale bez google ( ʖ ) z tego co rozumiem, nadal łączy się z publicznymi endpointami google i wyciąga najfajniejsze dane+recenzje knajpek. Dodatkowo zadziała na customach bez google servicesNiestety nie wypróbuję na iOS, ale może ktoś z #android skorzystaTMBRK
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Komentarze (16)
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Teraz to czytelnik ma się domyślić, autor tylko wypluwa literki w szeregu.
Obstawiam że google bardzo szybko zablokuje/ograniczy taką możliwość (rate limiting, proof-of-work, fingerprintowanie requestów z tej apki i banowanie)
Masz open-source alternatywę - Organic Maps.
Recenzje na google są nic nie warte. Wystarczy skrzyknięta banda oszołomów z wykopu aby je popsuć, albo ogarnięta agencja aby je zrobić.