Właśnie takie projekty pokazują, że nie trzeba wybierać między wygodą a prywatnością. Vela korzysta z otwartych map, a po dane Google sięga tylko wtedy, gdy są potrzebne, bez konta i usług Google na telefonie. Jest w tym pewna ironia, że najlepsze funkcje zamkniętej platformy można częściowo wykorzystać w wolnym oprogramowaniu. Oby takie alternatywy miały szansę się rozwijać.