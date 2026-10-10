Francuskie służby zaalarmowały polską policję po tym, jak algorytm AI uznał rozmowę 47-latka z Wilanowa za realne zagrożenie. Mężczyzna dyskutował ze sztuczną inteligencją o metodach zabijania i okaleczania. W nocy policja weszła do jego mieszkania, a lekarz zdecydował o jego hospitalizacji.