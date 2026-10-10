Francuskie służby zaalarmowały Polskę. Mężczyzna pisał z AI o metodach zabijania
Francuskie służby zaalarmowały polską policję po tym, jak algorytm AI uznał rozmowę 47-latka z Wilanowa za realne zagrożenie. Mężczyzna dyskutował ze sztuczną inteligencją o metodach zabijania i okaleczania. W nocy policja weszła do jego mieszkania, a lekarz zdecydował o jego hospitalizacji.Tired_
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Komentarze (82)
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Francja miała wiele kolonii w Afryce i teraz ponoszą konsekwencje. Nie bez powodu w wielu krajach Afryki mówi się po Francusku.
Które nie jest penalizowane.
Wg twojego rozumowania po rundce CSa powinni nie sądzić za ludobójstwo.
Technofaszyzm.
@AKFobia: OPie tylko mu nie pisz o ruchaniu robotów. Oglądałeś terminatora?
Wojna to pokój,
wolność to niewola,
ignorancja to siła.