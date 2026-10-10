Dobrze, że ludzie którzy mają faktycznie takie potrzeby idą na zwolnienie. Lepsze to niż jak ktoś ma depresje i po pracy musi się napić a w weekend to już pije do odcięcia. Niestety coraz więcej zawodów jest bardzo wymagających i stresujących gdzie kiedyś dało się przerobić w jednym zakładzie od skończenia szkoły do emerytury/renty i wystarczyło nie przychodzić za często pianym do pracy to obecnie co roku lub nawet częściej człowiek jest Pokaż całość