Niepokojąco wzrasta liczba L4 wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych
Statystyki ZUS są jednoznaczne: szybko rośnie liczba L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat liczba takich zwolnień wzrosła o ponad jedną trzecią. Wydłużył się także średni czas nieobecności w pracy: o 43 proc.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (85)
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A panstwo powinno stac w opozycji zeby ludzie byli zdrowi i dzietnosc byla wysoka
Ale ze wbieramy rzady pod wzgledem papki z social mediow, socjali z naszych podatkow dla leni itp to koniec koncow nie mamy tej przeciwwagi a rzad tylko dorzyna to czego korpo nie daly rady bez policji i
@lolensomori: Skala zaburzeń psychicznych w Polsce nie jest aż taka dużo, bardzo wiele dych opinii/zaświadczeń jest po prostu wystawianych bo ludzie czytają objawy a później idą z tym do lekarza albo na lewo po to żeby im się lepiej żyło w przyszłości.
Możesz wychodzić, lecieć za granice na wakacje - bo to dobrze wpływa na samopoczucie :)
Nie ma to jak się czegoś bać i być pobudzonym, świadomie nie rozumiejąc czemu to się dzieje.